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02. 03. 2019

Названо количество профессий в Украине

Украинский рынок труда насчитывает около девяти тысяч профессий. Все они внесены в Национальный классификатор Украины. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает УНН со ссылкой на Центральный аппарат Государственной службы занятости.

"Все профессии и профессиональные названия работ, которые официально применяются в Украине, внесены в Национальный классификатор ДК 003:2010 Классификатор профессий. Сейчас он насчитывает около девяти тысяч профессий и видов работ. В связи с технологическим развитием ежегодно в классификатор вносятся определенные изменения: отдельные профессии исчезают, меняются их названия или появляются новые", - говорится в ответе на запрос.

В частности, последние изменения были внесены приказом Минэкономразвития от в середине февраля текущего года.

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Источник: korrespondent.net

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