Под Белой Церковью семья насмерть отравилась угарным газом

В Киевской области в ночь на субботу, 2 марта, три человека насмерть отравились угарным газом. Еще одного пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Отмечается, что инцидент произошел в частном доме в селе Матюши Белоцерковского района. Признаков пожара на месте не обнаружили.
Спасатели обнаружили в доме тела троих погибших. Еще одного пострадавшего госпитализировали.
Пожарные подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не привлекались.
Напомним, в Винницкой области от угарного газа погибли два ребенка.
Ранее в городе Нововолынск местная жительница в квартире обнаружила мертвыми свою невестку и полуторагодовалого внука. Среди версий о причинах смерти следствие рассматривает отравление угарным газом, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Источник: korrespondent.net
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