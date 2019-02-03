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02. 03. 2019

Под Белой Церковью семья насмерть отравилась угарным газом

В Киевской области в ночь на субботу, 2 марта, три человека насмерть отравились угарным газом. Еще одного пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в частном доме в селе Матюши Белоцерковского района. Признаков пожара на месте не обнаружили.

Спасатели обнаружили в доме тела троих погибших. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

Пожарные подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не привлекались.

Напомним, в Винницкой области от угарного газа погибли два ребенка.

Ранее в городе Нововолынск местная жительница в квартире обнаружила мертвыми свою невестку и полуторагодовалого внука. Среди версий о причинах смерти следствие рассматривает отравление угарным газом, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Источник: korrespondent.net

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