Под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся

В субботу, 2 марта, в Броварах произошла смертельная авария с участием сотрудника Нацполиции. Неизвестный автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Нацполиции.

От полученных травм пострадавший скончался до приезда кареты скорой помощи.

Вскоре водитель, сбивший пешехода, сам пришел в отделение полиции. Он рассказал, что именно он был за рулем авто, которое совершило наезд на мужчину. Правонарушитель также пояснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в полицию и сообщить о ДТП.

Оказалось, что водитель является работником одного из подразделений Национальной полиции Украины.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, открыто уголовное производство. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований. Решается вопрос о задержании правонарушителя.

Напомним, сегодня также сообщалось, что минушей ночью в Киеве на Голосеевском проспекте Kia Cerato сбила пешехода на переходе. После столкновения машина не остановилась, протащив мужчину более ста метров по дороге. После этого авто скрылось с места происшествия.

Ранее под Киевом пьяный таксист 50 метров протащил сбитого пешехода.

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Источник: korrespondent.net