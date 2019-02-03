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02. 03. 2019

На Донбассе ранен военный

С начало субботы, 2 марта, по состоянию на 12.00 на линии боевого столкновения на Донбассе зафиксированы три прицельных обстрела со стороны сепаратистов по позициям украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. Военнослужащего эвакуировали в медицинское учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение пятницы, 1 марта в зоне проведения ООС было зафиксировано четыре обстрела, один военный получил ранение.

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Источник: korrespondent.net

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