В Одесской области выявили схему контрабанды сигарет в Украину

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали контрабанду сигарет на территорию Одесской области. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает пресс-служба СБУ

Оперативники установили, что жители одного из пограничных районов Одесской области наладили контрабандную переправку в регион сигарет иностранного производства для перепродажи. Правоохранители задокументировали несколько фактов контрабандного перемещения "товара" через государственную границу.

"Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили средства связи, маршрутные записи, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность", - говорится в сообщении.

Организатору контрабандного канала сообщено о подозрении в совершении преступления.

"Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе военнослужащих Госпогранслужбы, которые, по данным следствия, причастны к незаконным действиям", - сообщили в СБУ.

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Накануне сообщалось, что на Буковине пограничники со стрельбой останавливали контрабандистов.

А на Закарпатье трех пограничников подозревают в содействии контрабанде, подозреваемые задержаны.

Источник: korrespondent.net