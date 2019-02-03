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02. 03. 2019

В Николаевской области столкнулись две фуры: трое погибших

В Кривоозерском районе Николаевской области в субботу, 2 марта, столкнулись два грузовика. В результате аварии три человека погибли, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля Mercedes, который двигался в направлении Одессы, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, в результате погиб сам виновник ДТП и двое его пассажиров.

"Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Mercedes, который двигался в направлении Одессы, не выбрал безопасную скорость, и, не оценив дорожную обстановку, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который двигался в попутном направлении в смежной полосе", - говорится в информации.

В результате столкновения грузовиков водитель Mercedes и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. Данные погибших устанавливаются. 44-летний водитель DAF не пострадал.

Правоохранители устанавливают детали аварии.

 

Ранее сообщалось, что в Днепре грузовик снес светофор и перевернулся.

А в Киеве напротив мэрии фура скатилась по ступеням и перевернулась. Грузовик был полностью загружен кирпичами. По предварительной информации, у авто отказали тормоза.

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Источник: korrespondent.net

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