В Ровенской области военный продал десятки килограммов взрывчатки

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ровенской области группу лиц, в том числе одного военнослужащего, которые занимались незаконной продажей взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 2 марта.

Отмечается, что оперативники задокументировали деятельность двух гражданских лиц и военнослужащего инженерно-саперной группы одной из воинских частей, которые организовали сбыт взрывчатых веществ, используемых при утилизации боеприпасов. Правоохранители задержали военнослужащего на Ровенском военном полигоне в момент сбыта более 6 кг тротила и пяти электродетонаторов.

Установлено, что в целом реализовано почти 40 кг тротила и более 200 электродетонаторов.

Во время следственных действий в помещении военного правоохранители изъяли также две гранаты РГД-5 с запалами и более 100 электродетонаторов к тротиловым шашкам.

Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении его сообщников продолжаются процессуальные действия.

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Ранее СБУ задержала торговцев оружием Житомирской области. Четверо жителей города Малин перепродавали вывезенные из района проведения операции Объединенных сил оружие и боеприпасы.

А в Бахмуте были задержаны военные, которые подделывали документы о списании оружия и продавали его. Злоумышленников поймали во время попытки продажи автомата и пулемета за 30 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net