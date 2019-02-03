В России в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и грузовика под Москвой пострадали четыре гражданина Украины. Об этом сообщил департамент консульской службы МИД Украины в субботу, 2 марта.

"В результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет", – сообщили в департаменте со ссылкой на слова консула Украины в Москве.

Обеспечивается консульское сопровождение предоставления пострадавшим необходимой помощи.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает, что пострадавших два раза больше – восемь человек.

"В поселке Курилово (Новая Москва) очень крупная авария. Фура столкнулась с автобусом (внутри – украинцы, видимо вахтовики). Восемь пострадавших", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Под Москвой в ДТП пострадали четыре украинца

Ранее в Ленинградской области России в результате ДТП погибли четверо граждан Украины, еще один пострадал. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с номерами Закарпатской области столкнулся с грузовиком DAF.

А накануне в Польше автобус из Киева попал в аварию в селе Тур Лодзинского воеводства. Колесо от встречного грузовика попало в лобовое стекло автобуса, в результате чего водитель погиб на месте.

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Источник: korrespondent.net