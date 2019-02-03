"Желтые жилеты" проводят шесть акций в Париже

В Париже и других городах Франции начались манифестации 16-й еженедельной акции "желтых жилетов". Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 2 марта.

Во французской столице участники стали собираться утром на Елисейских полях близ Триумфальной арки. В префектуре Парижа были заявлены две манифестации. Одна начала движение по 12-километровому маршруту в сторону площади Данфер-Рошро, другая завершит марш на площади Клеман Адер близ Дома радио.

В Париже во второй половине дня пройдут еще четыре протестные акции, целью одной из которых является "операция улитка" по замедлению автомобильного движения на парижском "Периферике" – столичной окружной дороге.

Власти подготовились к возможным злоупотреблениям манифестантов. Близ Елисейского дворца, например, возведены металлические заграждения. Под усиленную охрану взяты здания наиболее "чувствительных" учреждений. С 9 утра местного времени были закрыты пять станций метро на правом берегу Сены.

Акции протеста "желтых жилетов" организованы в Лилле, Лионе, Марселе, Бордо, Тулузе, других городах Франции.

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Напомним, в ответ на требования протестного движения правительство Франции пошло на уступки, приняв решение по улучшению социально-экономической ситуации населения.

Также сообщалось, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона вырос впервые с начала акций "желтых жилетов".

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Источник: korrespondent.net