В Туркменистане впервые вырастили урожай бананов

В Туркменистане в частном хозяйственном обществе Ферхар начали собирать первый первый в стране урожай бананов. Об этом накануне сообщил сайт Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Отмечается, что экзотическое для Туркменистана растение хорошо прижилось в созданных для него условиях в Сакарчагинском районе Марыйской области и начало интенсивно плодоносить.

По данным СППТ, в хозяйстве Ферхар построена теплица для бананов на площади 1 га и высотой почти десять метров. Саженцы были завезены из Турции.

Владелец хозяйства намеревается собрать с первого урожая 30-40 тонн бананов. Прежде в Туркменистане выращиванием бананов никто не занимался.

Напомним, с сентября по декабрь сезона-2018/19 Украина импортировала рекордный объем бананов за последние пять лет – почти 92 тысячи тонн. Украина увеличивает импорт бананов уже четвертый год подряд.

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Источник: korrespondent.net