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02. 03. 2019

ЕС выделит 50 млн евро на безопасность – Порошенко

Специальный проект Евросоюза в поддержку безопасности на Азовском побережье предусматривает выделение 50 млн евро. Об этом сказал президент Петр Порошенко во время Совета регионального развития в Одессе, сообщает Укринформ в субботу, 2 марта.

"Специальный проект 50 млн евро направляется на Азовское побережье, поддержка Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит", – заявил Порошенко.

По его словам, нет ни одной его встречи с руководством Евросоюза, где бы ни шла речь о финансовой помощи.

"Это, к сожалению, в связи с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, сейчас украинцам главное "не оплошать".

"Если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только доступ к технической помощи, а доступ к огромным финансовым ресурсам", – отметил Порошенко.

Напомним, Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после решений международного арбитража. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

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Источник: korrespondent.net

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