На Прикарпатье во время движения загорелся грузовой поезд

Возгорание произошло в вагоне грузового поезда во время движения в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 2 марта.

"В 13:55 в пгт Заболотов Снятинского района на железнодорожном пути, во время движения грузового поезда, возник пожар в вагоне с отработанными шпалами. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Огонь тушили девять человек и три единицы техники. В 14:20 пожар удалось локализовать на площади 80 кв. м, а еще через 20 минут он был потушен.

Задержки движения поездов не было.

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Ранее в Донецкой области загорелся тепловоз с углем и серной кислотой. Пожар возник в кабине машиниста. Никто не пострадал.

А в Киевской области сошел с рельсов товарняк. Эта авария повлияла на график движеня восьми пассажирских поездов.

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Источник: korrespondent.net