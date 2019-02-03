Лента RSS
Подписаться на ленту
02 марта 2019, суббота, 21:22
-2°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
02. 03. 2019

Смертельное ДТП под Киевом: полицейский был пьян

Старший оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции, который утром в субботу сбил насмерть пешехода в Броварах под Киевом, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает 2 марта пресс-служба Государственного бюро расследований, следователи которого расследуют обстоятельства аварии.

"Автопроисшествие произошло сегодня, 2 марта, около 6:00 утра. По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки Toyota, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В ГБР установили, что "правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения".

Решается вопрос о сообщении оперуполномоченному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, минушей ночью в Киеве на Голосеевском проспекте Kia Cerato сбила пешехода на переходе. После столкновения машина не остановилась, протащив мужчину более ста метров по дороге. Затем водитель скрылся с места происшествия, а пострадавший скончался.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.