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02. 03. 2019

Полиция перебросила подкрепление на Донбасс

В прифронтовых поселках Донецкой области перебросили подкрепления полиции и организовали усиленное патрулирование. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 2 марта.

"Вдоль линии разграничения организовано усиленное патрулирование. Для безопасности жителей дополнительно в прифронтовой район прибыла дежурная группа сотрудников полиции Донецкой области, которые имеют опыт работы во время боевых действий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Бахмутского отдела полиции совместно со специальным подразделением Нацгвардии провели отработку города Светлодарска и поселков Мироновского и Новолуганского на линии разграничения.

В полиции отметили, что на этой неделе в результате двух минометных обстрелов сепаратистов были повреждены хозяйственные постройки животного комплекса, расположенного в  Новолуганском.

"Жертв удалось избежать. По факту начато уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины "террористический акт", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Полиция перебросила подкрепление на Донбасс

Напомним, 1 марта в зоне проведения ООС было зафиксировано четыре обстрела сепаратистов. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Тогда был ранен один боец ВСУ.

Также сообщалось, что на Донбассе с начала года погибли двое гражданских. Еще семеро получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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