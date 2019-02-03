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02. 03. 2019

В аэропорту Лондона пострадали восемь человек

В лондонском аэропорту Станстед восемь человек получили травмы во время экстренной высадки из самолета компании Laudamotion, который направлялся в Вену. Об этом сообщает AFP в субботу, 2 марта.

Экипаж решил экстренно прервать взлет самолета из-за подозрений о неполадках в двигателе, сообщил пресс-секретарь аэропорта Станстед.

Пассажиров эвакуировали по спасательным трапам. В результате инцидента восемь человек получили легкие травмы. Аэропорт приостановил все рейсы примерно на три часа.

В то же время, пассажиры утверждали, что слышали некий "взрыв из кабины" и крики членов экипажа о необходимости срочной эвакуации.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорила небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл. Пилот погиб.

Также стало известно, что легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, в результате чего погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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