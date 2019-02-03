Сенцов набрал вес и занялся спортом – адвокат

Состояние украинского заключенного, режиссера Олега Сенцова, который находится в российской колонии Лабытнанги, значительно улучшилось. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает Громадське со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе.

Она посетила Сенцова накануне и отметила, что сейчас он "чувствует себя нормально" и хорошо питается.

"В свободное время от марширования, он занимается спортом, там есть специальная площадка, где перекладина и брусья. Также он имеет время на творчество, занимается", – рассказала Динзе.

Также, по ее словам, Сенцов "существенно набрал вес".

"Он после голодания до неузнаваемости похудел, но сейчас он набрал вес, он весит на вид около 90 килограммов", – сказала Динзе.

В свою очередь сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила в Facebook, что Олег Сенцов прислал ей письмо.

"Олег прислал письмо. Много планов. Продолжает активно работать даже в таких адских условиях. И он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова на политзаключенного и творческого человека. Сейчас все его внимание приковано к творческому процессу", – написала Каплан.

Ранее в январе сообщалось, что Олег Сенцов закончил писать новый роман. В этом году также должен выйти сборник его рассказов, и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию.

Напомним, Олег Сенцов был осужден российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в аннексированном Крыму. Он голодал с 14 мая по 5 октября 2018 года, требуя освободить всех украинских политических заключенных, находящихся в тюрьмахРоссии.

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Источник: korrespondent.net