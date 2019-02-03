Лента RSS
Подписаться на ленту
03 марта 2019, воскресенье, 00:20
+3°C
Завтра +6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
02. 03. 2019

В Волынской области на огороде выкопали 14 противотанковых мин

В селе Уляники Рожищенского района местный житель во время работ на огороде обнаружил противотанковые мины. Об этом сообщает управление ГСЧС в Волынской области в субботу, 2 марта.

Отмечается, что мудчина не стал трогать опасную находку и вызвал спасателей.

"Пиротехники изъяли из земли 14 противотанковых мин и одну ручную гранату времен Второй мировой войны. Все взрывоопасные предметы уничтожены в установленном порядке", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Волынской области на огороде выкопали 14 противотанковых мин

Ранее в городе Белая Церковь в Киевской области обнаружили три немецкие авиабомбы SD-500. Общий вес боеприпасов соствил полторы тонны.

А в Харьковской области задержали школьников с мешком ржавых снарядов. Дети возрастом 10 и 15 лет тащили в мешке более 40 боеприпасов вдоль железной дороги. По их словам, они нашли снаряды на территории заброшенного парка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.