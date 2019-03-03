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03. 03. 2019

Трамп назвал шуткой обращение к РФ взломать почту Клинтон


Президент США Дональд Трамп заявил, что шутил в 2016 году, когда якобы обратился к России с просьбой взломать почту экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон, сообщает Mediaite.
 
Американский лидер в шутку попросил РФ поделиться с ним письмами со взломанной почти Клинтон. Саркастическая просьба вызвала негодование среди представителей американских СМИ.
 
"Тогда этот лживый CNN и другие говорят: "Он попросил Россию получить электронные письма. Ужасно", – заявил Трамп, назвав тех, кто воспринял обращение всерьез, "больными".

Трамп признал вмешательство России в выборы в США
 
Напомним, скандал с российским вмешательством в американские выборы возник после избрания Трампа президентом США в 2016 году. Демократы, в том числе и проигравшая Клинтон, обвиняют РФ в манипуляциях в социальных сетях и во взломе компьютеров Демократической партии. Россия отвергает обвинения.

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Источник: korrespondent.net

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