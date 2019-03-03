В Алжире в ходе протестов пострадали почти 200 человек

В Алжире в результате протестов пострадал 183 человек, сообщает агентство APS со ссылкой на министерство здравоохранения.
Бутефлика находится у власти с 1999 года. В настоящее время президент Алжира находится в больнице Женевы.
Протестующие перекрыли Крещатик напротив мэрии
Ранее сообщалось, что в Алжире потерпел катастрофу военный вертолет, погибли два пилота.
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Источник: korrespondent.net
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