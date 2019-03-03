В Черногории требовали отставки президента

В столице Черногории Подгорице в субботу, 2 марта, состоялся протестный марш, который собрал тысячи человек, сообщает Reuters.
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Напомним, 28 января в Подгорице произошел взрыв неподалеку от административного центра города.
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Источник: korrespondent.net
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