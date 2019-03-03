

В столице Черногории Подгорице в субботу, 2 марта, состоялся протестный марш, который собрал тысячи человек, сообщает Reuters.

Митингующие требовали отставки президента страны Мило Джуканович и его правительства, обвиняя власти в коррупции, кумовстве, злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях.

Тысячи демонстрантов прошли через центр города, скандируя "Мило – вор". Оппозиционные политики от протестов дистанцировались.





Cмотрите фотогалерею: В Черногории требовали отставки президента

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Напомним, 28 января в Подгорице произошел взрыв неподалеку от административного центра города. Это уже четвертая акция протеста в Черногории за последние несколько недель. Митинги начались после того, как бывший союзник Джукановича Душко Кнежевич обвинил президента и правящую Демократическую партию социалистов (ДПС) в коррупции.Напомним, 28 января в Подгорице произошел взрыв неподалеку от административного центра города.

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Источник: korrespondent.net