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03. 03. 2019

В Черногории требовали отставки президента


В столице Черногории Подгорице в субботу, 2 марта, состоялся протестный марш, который собрал тысячи человек, сообщает Reuters. 
 
Митингующие требовали отставки президента страны Мило Джуканович и его правительства, обвиняя власти в коррупции, кумовстве, злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях.
 
Тысячи демонстрантов прошли через центр города, скандируя "Мило – вор". Оппозиционные политики от протестов дистанцировались.
 
Это уже четвертая акция протеста в Черногории за последние несколько недель. Митинги начались после того, как бывший союзник Джукановича Душко Кнежевич обвинил президента и правящую Демократическую партию социалистов (ДПС) в коррупции.

Cмотрите фотогалерею: В Черногории требовали отставки президента


В Алжире в ходе протестов пострадали почти 200 человек

Напомним, 28 января в Подгорице произошел взрыв неподалеку от административного центра города.

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Источник: korrespondent.net

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