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03. 03. 2019

В Италии арестовали переодевавшегося в женщину главу мафии

 
Полиция Неаполя арестовала одного из опаснейших преступников, главу мафиозной организации Марко Ди Лауро, сообщает LA Repubblica.
 
Преступник был пойман в ходе совместной спецоперации полиции и карабинеров в субботу, 2 марта. Ди Лауро не имел при себе оружия и не оказывал сопротивления при задержании.
 
38-летний Ди Лауро – босс неаполитанской преступной структуры, аналогичной мафии – каморры. МВД Италии внесло имя Марко Ди Лауро в список наиболее разыскиваемых преступников в 2005 году. Там он занимал вторую строчку после главаря Коза Ностра Маттео Мессины Денаро.
 
Ди Лауро несколько лет назад сделал себе операцию по изменению внешности, а также неоднократно переодевался в женскую одежду, чтобы скрываться от полиции.
 
Ранее сообщалось, что в Италии задержали 30 мафиози. Кроме того, глава МВД Италии на экскаваторе разрушил виллу мафии.

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Источник: korrespondent.net

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