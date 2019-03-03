В Италии арестовали переодевавшегося в женщину главу мафии

Полиция Неаполя арестовала одного из опаснейших преступников, главу мафиозной организации Марко Ди Лауро, сообщает LA Repubblica.
Преступник был пойман в ходе совместной спецоперации полиции и карабинеров в субботу, 2 марта. Ди Лауро не имел при себе оружия и не оказывал сопротивления при задержании.
38-летний Ди Лауро – босс неаполитанской преступной структуры, аналогичной мафии – каморры. МВД Италии внесло имя Марко Ди Лауро в список наиболее разыскиваемых преступников в 2005 году. Там он занимал вторую строчку после главаря Коза Ностра Маттео Мессины Денаро.
Ди Лауро несколько лет назад сделал себе операцию по изменению внешности, а также неоднократно переодевался в женскую одежду, чтобы скрываться от полиции.
Ранее сообщалось, что в Италии задержали 30 мафиози. Кроме того, глава МВД Италии на экскаваторе разрушил виллу мафии.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net