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03. 03. 2019

На марш против расизма вышли 200 тысяч итальянцев

Десятки тысяч людей вышли в субботу на митинг в финансовой столице Италии против политики популистского правительства, которая, по их словам, пропагандирует расизм. Об этом сообщает Associated Press.

По данным городских властей, участие в марше под названием "Люди прежде всего" приняли 200 тысяч человек. Участники призвали прислушаться к ним вице-премьера Сальвини, который, занимая также должность министра внутренних дел, заблокировал прибытия в Италию гуманитарных судов, что спасают мигрантов.

Демонстрация, которая закончилась перед Миланским собором, проходила в праздничном настроении, с музыкальными инструментами и сопровождением ди-джеев. Глава конфедерации труда CGIL Маурицио Ландини заявил, что правительство Италии "продвигает неправильную политику, а не борется с неравенством".

Регион Ломбардия, столицей которого является Милан, демонстрирует традиционно сильную поддержку правопопулистской партии Лига во главе с Сальвини. Демонстрация, которая закончилась перед Миланским собором, проходила в праздничном настроении, с музыкальными инструментами и сопровождением ди-джеев.

Напомним, в Берлине на марш против расизма вышли 240 тысяч человек. Полиция изначально говорила о "нескольких десятках тысяч участников", но позже согласилась с оценками организаторов мероприятия.  также В немецком Мюнхене прошла массовая акция протеста против расизма. По данным полиции, на марш вышли более 20 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net

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