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03. 03. 2019

Трамп пообещал за два дня полностью победить ИГИЛ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что полное поражение боевиков "Исламского государства" наступит "в течение пары дней". Об этом он рассказал в ходе выступления на конференции консервативных-политиков и активистов, передает CNN.

Трамп заверил, что "сегодня или завтра 100% боевиков ИГ будут побеждены".

По его словам, генералы говорили ему, что для выполнения этой задачи потребуется два года, но он считает, что это слишком долго.

Как сообщалось, в США оценили численность боевиков ИГИЛ в Сирии. Под контролем около полторы тысячи боевиков террористической группировки находится 52 квадратных километров территорий, считают в Пентагоне.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Американский лидер объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГ.

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Источник: korrespondent.net

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