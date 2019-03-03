Нацгвардейцы на КПП в Луганской области задержали сепаратиста

На одном из блокпостов Луганской области подразделения Национальной гвардии задержали мужчину, который подозревается в сепаратизме. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.
Как сообщается, во время проверки документов с помощью базы данных Нацполиции было установлено, что мужчина подозревается в причастности к вооруженным формированиям "ДНР" и подлежит задержанию.
"По данному факту гражданин был задержан и доставлен до Беловодского отдела Национальной полиции", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось, полиция задержала сепаратиста "ЛНР". Мужчина рассказал, что "служил" в Луганске и получал "зарплату" менее 12 тысяч российских рублей
Ранее СБУ задержала в Харькове сепаратиста "ДНР" с гранатами. Он воевал на стороне "ДНР" против ВСУ возле Дебальцево. В Харькове он вербовал новых бойцов.
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Источник: korrespondent.net
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