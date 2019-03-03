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03. 03. 2019

В Крыму силовики задержали архиепископа ПЦУ

В оккупированном Симферополе российские силовики задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"3 марта 2019 года днем архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) был задержан российской полицией на автовокзале Симферополя. Последние сведения о нем – что его везут в Киевское районное отделение полиции", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что архиепископ Климент, который является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, планировал посетить судебное разбирательство дела арестованного в России гражданина Украины Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

В настоящий момент у ПЦУ нет связи с задержанным священнослужителем.

Как сообщалось, около 340 приходов в Украине официально перешли из УПЦ МП в ПЦУ. 

Ранее в ПЦУ заявили об угрозах священникам, которые покинули УПЦ МП.

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Источник: korrespondent.net

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