В Крыму силовики задержали архиепископа ПЦУ

В оккупированном Симферополе российские силовики задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
"3 марта 2019 года днем архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) был задержан российской полицией на автовокзале Симферополя. Последние сведения о нем – что его везут в Киевское районное отделение полиции", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что архиепископ Климент, который является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, планировал посетить судебное разбирательство дела арестованного в России гражданина Украины Павла Гриба в Ростове-на-Дону.
В настоящий момент у ПЦУ нет связи с задержанным священнослужителем.
Как сообщалось, около 340 приходов в Украине официально перешли из УПЦ МП в ПЦУ.
Ранее в ПЦУ заявили об угрозах священникам, которые покинули УПЦ МП.
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Источник: korrespondent.net
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