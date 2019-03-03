Националисты снова пикетируют дом Гладковского

Активисты снова приехали к усадьбам первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря в поселке Козин под Киевом. Об этом сообщает РБК-Украина с места событий.

Отметим, что националисты зашли на территорию котеджного городка Золотые ворота в поселке Козин, где проживают президент Украины Петр Порошенко, его ближайшее окружение и другие чиновники. Активисты требуют арестовать фигурантов дела о разворовывании денег Укроборонпрома.

Ранее Под Киевом активисты националистических организаций обстреляли салютами и закидали петардами дом сына первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского. Они проводили акцию "Разворовываешь оборону Украины - отрубим руки!".

Напомним, согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях, а Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

На данный момент Гладковский отстранен от должности, как и два директора оборонных предприятий. Начаты уголовные дела.

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Источник: korrespondent.net