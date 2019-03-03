Испытания бронеавтомобиля Барс-8 показали на видео

Бронеавтомобиль Барс-8 успешно завершил программу государственных испытаний. Соответствующее видео в воскресенье, 3 марта, публикует Правительственный портал.

Отмечается, что Барс-8 имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированной противоминной и баллистической защитой по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Бронеавтомобиль будут применять при ведении боевых действий, для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, выполнения тактических задач, охраны блокпостов, использования в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

Ранее в Украине прошли испытания модернизированного бронеавтомобиля Козак-2М1.

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Источник: korrespondent.net