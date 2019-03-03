Лента RSS
Подписаться на ленту
03 марта 2019, воскресенье, 17:01
+3°C
Завтра +7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
03. 03. 2019

Задержанного архиепископа ПЦУ обвиняют в краже

Задержанного в аннексированном Крыму архиепископа Крымской епархии автокефальной Православной церкви Украины Климента в воскресенье, 3 марта, задержали якобы из-за кражи в церкви. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

"Как мне сказали в дежурной части, был звонок с сообщением, что в Симферополе в церкви на улице Севастопольской что-то украли. То есть, кто-то якобы позвонил, что в моей церкви кража. И поэтому они меня задержали на автовокзале, сняли уже из автобуса. Это все ложь. Так как о том, кто я, они узнали, только когда привезли в райотдел. И через 30 минут они придумали такую версию", - рассказал архиепископ.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова пытается связаться с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.

"Позвонила Москальковой, пока она не на связи. Написала ей сообщение! Буду стараться с ней связаться. Работаем", - заявила она.

Как известно, архиепископ Климент планировал посетить судебное разбирательство дела арестованного в РФ гражданина Украины Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Ранее в ПЦУ заявили об угрозах священникам, которые покинули УПЦ МП.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.