Лента RSS
Подписаться на ленту
03 марта 2019, воскресенье, 18:42
+1°C
Завтра +7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
03. 03. 2019

В Украине объявлено штормовое предупреждение

По всей территории Украины в понедельник, 4 марта, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщили в ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, 4 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с (1 уровень опасности, желтый). По Киеву порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В Киевской городской госадминистрации подтвердили, что в столице завтра ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

 - если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщалось, в феврале средняя температура воздуха в Киеве составила 0,6 градусов. Это выше климатической нормы на 4,8 градуса.

Также украинцам рассказали, какой будет погода в марте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.