В Украине объявлено штормовое предупреждение

По всей территории Украины в понедельник, 4 марта, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщили в ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Так, 4 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с (1 уровень опасности, желтый). По Киеву порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
В Киевской городской госадминистрации подтвердили, что в столице завтра ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Как сообщалось, в феврале средняя температура воздуха в Киеве составила 0,6 градусов. Это выше климатической нормы на 4,8 градуса.
Также украинцам рассказали, какой будет погода в марте.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby