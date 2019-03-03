В Украине объявлено штормовое предупреждение

По всей территории Украины в понедельник, 4 марта, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщили в ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, 4 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с (1 уровень опасности, желтый). По Киеву порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В Киевской городской госадминистрации подтвердили, что в столице завтра ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщалось, в феврале средняя температура воздуха в Киеве составила 0,6 градусов. Это выше климатической нормы на 4,8 градуса.

Также украинцам рассказали, какой будет погода в марте.

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Источник: korrespondent.net