В Центрально-Городском районе Кривом Рога загорелись склады одного из супермаркетов возле рынка. Об этом в воскресенье, 3 марта, пишет Первый Криворожский.



Огонь перекинулся на близлежащие магазины.



Территория сильно задымлена.



На месте работают спасатели.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге горят склады возле рынка

Напомним, в начале февраля в Киеве произошел сильный пожар на складах стройматериалов, горело 10,5 тыс. квадратных метров. В КГГА сообщили, что пожар - следствие халатности и безответственности владельца и балансодержателя помещения.

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Источник: korrespondent.net