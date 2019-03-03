Лента RSS
Подписаться на ленту
03 марта 2019, воскресенье, 18:45
+1°C
Завтра +7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
03. 03. 2019

В Кривом Роге горят склады возле рынка

В Центрально-Городском районе Кривом Рога загорелись склады одного из супермаркетов возле рынка. Об этом в воскресенье, 3 марта, пишет Первый Криворожский.

Огонь перекинулся на близлежащие магазины.

Территория сильно задымлена. 

На месте работают спасатели. 

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге горят склады возле рынка

Напомним, в начале февраля в Киеве произошел сильный пожар на складах стройматериалов, горело 10,5 тыс. квадратных метров. В КГГА сообщили, что пожар - следствие халатности и безответственности владельца и балансодержателя помещения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.