Более 90% голосований в Верховной Раде пропустили 58 народных депутатов, а девять - не голосовали ни разу. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает общественное движение Честно.

В частности, во время всех голосований в Раде отсутствовали: Дмитрий Добкин (Оппоблок), внефракционные Евгений Бакулин, Константин Жеваго, Сергей Клюев, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко, Надежда Савченко, Дмитрий Ярош и Лев Пидлисецкий (Самопомич).

В то же время народные депутаты Вадим Рабинович (Оппозиционный блок) и Валерий Дубиль (Батькивщина) приняли участие лишь в одном голосовании из 304.

При этом в Честно обращают внимание на то, что народные депутаты не всегда участвуют в голосовании несмотря на присутствие: в январе-феврале присутствие составила 77,6%, а голосование - 41,1%.

Также отмечается, что более 50% голосований пропустили 259 нардепов, а более 90% - 58 парламентариев.

В наибольшем количестве голосований не участвовали народные избранники от групп Воля народа (84%) и Возрождение (79%), в наименьшем - депутаты от Народного фронта и Самопомощи (56%).

Наибольшее количество голосований января-февраля 2019 не посетили народные избранники из фракции Батькивщина (47,7%), внефракционных (36,1%) и Оппозиционный блок (31,1%).

Cмотрите фотогалерею: За два месяца 58 нардепов пропустили почти все голосования в Раде

Напомним, в январе 2019 года нардепы показали рекордно низкий урвень участия в голосованиях парламента.

Ранее стало известно о штрафах депутатам-прогульщикам. Еще одним эффективным методом, по словам спикера парламента Андрея Парубия, является обнародование списка отсутствовавших на заседании.

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Источник: korrespondent.net