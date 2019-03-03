В Кривом Роге потушили пожар на рынке. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 14:24.
"Согласно сообщению, горел мусор. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории, однако огонь перекинулся на рядом расположенные торговые павильоны", - говорится в сообщении.
В связи с распространением огня к тушению пожара привлекли дополнительные силы.
Чтобы потушить пожар, спасателями потребовалось более трех часов. Окончательно огонь ликвидировали в 18:00.
Жертв и пострадавших нет.
Cмотрите фотогалерею: Пожар в Кривом Роге ликвидирован
Ранее, в начале февраля, в Киеве произошел сильный пожар на складах стройматериалов, горело 10,5 тыс. квадратных метров.
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Источник: korrespondent.net
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