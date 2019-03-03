В Амстердаме произошел взрыв в магазине по продаже марихуаны

В Амстердамев воскресенье, 3 марта, прогремел взрыв в одном из кофе-шопов - заведении, имеющем лицензию на продажу конопли и продукции из нее. Об этом сообщает NOS.

Сообщение о взрыве поступило в полицию около 5:10.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Несколько соседних зданий получили повреждения.

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Источник: korrespondent.net