Архиепископ Климент рассказал о своем задержании

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент свое задержание расценивает как попытку не дать ему поехать к заключенному в России украинцу Павлу Грибу. Об этом в воскресенье, 3 марта, архиепископ рассказал по телефону из отделения полиции в Симферополе в прямом эфире Еспресо.TV.

В частности, Климент рассказал подробности своего задержания.

"После богослужения я отправился на автовокзал для того, чтобы поехать в Ростов и принять участие в судебном заседании по Павлу Грибу, а затем на следующий день, во вторник, посетить его в СИЗО и исповедовать,и причастить с разрешения суда. За 15 минут до отъезда автобуса, в котором я находился, подошел наряд полиции, попросили предоставить документы и показать вещи... После этого меня попросили пройти в дежурную часть при автовокзале, там продержали очень долго, отвезли в центральный райотдел полиции Симферополя", - рассказал священник.

Архиепископ также сказал, что ему кажется, что это спланированная акция по уничтожению церкви Киевского патриархата в Крыму и вытеснения его с аннексированного полуострова.

По его словам, сначала его обвинили в краже церковного имущества, а затем - в оскорблении чести и достоинства полицейских.

Ранее в ПЦУ заявили об угрозах священникам, которые покинули УПЦ МП.

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Источник: korrespondent.net