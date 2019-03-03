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03. 03. 2019

В Румынии проходит многотысячная акция протеста

В Бухаресте в воскресенье, 3 марта, проходит многотысячная акция протеста. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что протестующие требуют отставки министра юстиции и выражают поддержку бывшему главному прокурору Управления по борьбе с коррупцией Лауре Кодруца Ковеши.

Манифестанты скандируют "Отставка!", "Ковеши, страна на твоей стороне!", "Румыния - европейское государство".

К акции протеста присоединились жители других крупных городов Румынии, а также актеры и режиссеры многих театров страны.

Cмотрите фотогалерею: В Румынии проходит многотысячная акция протеста

Напомним, в Румынии в августе 2018 года прошли наиболее массовые демонстрации против политики премьер-министра Румынии Виорики Дэнчилэ. В Бухаресте на улицы вышли несколько десятков тысяч человек. Менее крупные акции протеста состоялись в городах Сибиу и Тимишоара.

В столице Румынии произошли столкновения с жандармерией, которая применила водометы и слезоточивый газ, свыше 400 человек обратились за медицинской помощью. 

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Источник: korrespondent.net

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