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04. 03. 2019

Финдиректор Huawei подала иск против Канады

 
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую ранее задержали в Канаде, подала в суд на федеральное правительство страны, агентство пограничных служб (CBSA) и королевскую канадскую конную полицию в связи с нарушением ее конституционных прав. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщила газета The Globe and Mail.

Напомним, 1 марта министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции Ваньчжоу. Суд по данному вопросу назначен на 6 марта.

Отмечается, что юридическая фирма Gudmundseth Mickelson LLP, представляющая финдиректора Huawei, представила уведомление о подаче иска в верховный суд Британской Колумбии 1 марта.
 
В иске утверждается, что сотрудники CBSA "под видом рутинного пограничного контроля незаконно подвергли (Ваньчжоу − ред.) задержанию, обыску и опросу для получения свидетельств от нее до того, как ее арестовали и обеспечили исполнение ее прав".
 
Также требуется выплата компенсаций за "злоупотребление служебным положением и неправомерное лишение свободы".
 
Как сообщал Корреспондент.net, 1 декабря финдиректора Huawei задержали в Ванкувере по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Ваньчжоу своей вины не признает. 

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Источник: korrespondent.net

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