Болтон рассказал о планах США по смене власти в Венесуэле

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в планы Вашингтона входит формирование коалиции с целью смены власти в Венесуэле. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN 3 марта, пишет Интерфакс.

"Мы пытаемся объединить поддержку мирного перехода власти от Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро − ред.) к Хуану Гуайдо, которого мы признаем президентом", − подчеркнул Болтон.

Он также отметил, что "хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро, заменить весь коррумпированный режим".

"Именно это мы и пытаемся сделать", − добавил советник президента США.

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Источник: korrespondent.net