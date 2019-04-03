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04. 03. 2019

В Эстонии завершились парламентские выборы

 
В Эстонии в воскресенье, 3 марта, состоялось голосование на парламентских выборах.
 
Как сообщила Республиканская избирательная комиссия, явка составила 63,1%. В выборах приняли участие десять партий и 15 независимых кандидатов. 
 
В результатах воскресного голосования также учтены данные предварительного и электронного голосования, которое проходило с 21 по 27 февраля. Досрочно свои голоса отдали более 346 тысяч человек, или около 40% избирателей.
 
По данным избиркома, в ходе электронного голосования Реформистская партия набрала 40% голосов, Консервативная народная партия − 13,5%, партия Isamaa − 12,6%, Центристская партия − 11,7%, Социал-демократическая партия − 11,4%, партия "Эстония 200" − 5,5%. 

Остальные политсилы по итогам электронного голосования не набрали пяти процентов голосов, необходимых для попадания в парламент.

Отмечается, что подсчет голосов после закрытия избирательных участков может внести существенные изменения в расклад политических сил, участвующих в выборной кампании.

Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.
 
Большинство избирателей поддержали идею сократить число депутатов. Лидером голосования стала пророссийская Партия социалистов, которая получила 35 мест в парламенте.
 
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Источник: korrespondent.net

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