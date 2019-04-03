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04. 03. 2019

СМИ узнали детали сделки между США и Китаем

Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщило агентство Вloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Пекин, в частности, предлагает снизить тарифы и другие ограничения на сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары из США, а Вашингтон рассматривает возможность отмены большинства санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

Собеседники издания уточнили, что соглашение постепенно формируется после недавних переговоров в Вашингтоне, однако препятствия остаются. По имеющимся данным, о сделке могут объявить на саммите Дональда Трампа с Си Цзиньпином, который предположительно состоится 27 марта.

В рамках договора Китай обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях по производству автомобилей, а также снизить тарифы на импортные автомобили ниже существующего уровня в 15%.

Пекин также собирается увеличить закупки товаров из США.

Источники уверены, что одной из договоренностей станет закупка природного газа у Cheniere Energy Inc. на 18 миллиардов долларов.

Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля прошлого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

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Источник: korrespondent.net

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