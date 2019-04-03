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04. 03. 2019

СМИ в Сирии сообщили об авиаударе коалиции США

Авиация международной коалиции во главе с США вечером 3 марта нанесла удар по населенному пункту Эль-Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает SANA.

По данным сирийского агентства, самолеты западной коалиции применили боеприпасы с запрещенным белым фосфором. В результате удара погибли несколько мирных жителей, большинство из которых женщины и дети.

SANA отмечает, что это вторая атака коалиции с применением запрещенных боеприпасов за последние сутки. Аналогичные авиаудары были зафиксированы у деревни Багуз в ночь на 3 марта.

Напомним, в середине февраля сирийские СМИ сообщили о гибели мирных жителей в результате авиаудара сил международной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор.

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Источник: korrespondent.net

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