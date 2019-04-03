На выборах в Эстонии победила оппозиционная партия

Оппозиционная партия Реформ одержала победу на парламентских выборах в Эстонии. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщило агентство Интерфакс.

По данным Республиканской избирательной комиссии, после предварительного подсчета голосов за реформистов высказались 28,9% избирателей и партия может рассчитывать на 34 парламентских мандата из 101. Это лучший результат в истории партии, созданной в 1994 году.

Отмечается, что представляющая интересы крупного капитала партия Реформ в основу предвыборной кампании поставила три основных вопроса: изменение налоговой политики, сохранение жесткого курса в области гражданства и перевод русских школ и детских садов на эстонский язык обучения.

Правящая Центристская партия получает 26 мандатов, а оппозиционная Консервативная народная партия может рассчитывать на 19 мандатов, что на 12 больше, чем ранее.

Как указывает агентство, центристы выступают за предоставление гражданства лицам, проживавшим в Эстонии до восстановления независимости в 1991 году, общее смягчение политики гражданства, сохранение русской школы в ее нынешнем виде, за поддержку пенсионеров и социально слабо защищенных слоев населения.

Консерваторы считается евроскептиками и ксенофобами, которые резко выступают против иммиграционной политики ЕС.

Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы, на которых победу одержала пророссийская Партия социалистов. Она получила 35 мест в парламенте.

В Швеции ошибка при подсчете голосов изменила результаты выборов

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Источник: korrespondent.net