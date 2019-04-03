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04. 03. 2019

Трамп считает "стыдом" слушания Коэна в Конгрессе

 
Президент США Дональд Трамп назвал одной из причин досрочного прекращения переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном слушания в Конгрессе с участием его экс-адвоката Майкла Коэна. Об этом американский лидер написал в Twitter 4 марта.
 
"Когда демократы расспрашивают на открытых слушаниях осужденного лжеца и жулика в то самое время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, − это, вероятно, очередной антирекорд в американской политике. Это могло внести вклад в "уход" (с переговоров − ред.) Никогда такого не делали, когда президент за границей. Стыд!" − подчеркнул Трамп.
 
Напомним, в среду, 27 февраля, в Палате представителей заслушали бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна, который получил три года тюрьмы за нарушение финансового законодательства и дачу ложных показаний Конгрессу. Он назвал Трампа "расистом и мошенником".
 
Слушания прошли перед началом второго дня саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое. Переговоры завершились досрочно без соглашений и договоренностей.

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Источник: korrespondent.net

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