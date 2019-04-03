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04. 03. 2019

Палестинцы на машине напали на израильских военных

 
Группу израильских военных протаранили на автомобиле палестинцы, которые впоследствии были обезврежены ответным огнем. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.
 
Военные подчеркнули, что наезд, произошедший на Западном берегу реки Иордан, носил преднамеренный характер, и назвали его терактом.
 
"Нападавшие совершили наезд на нескольких солдат Армии обороны Израиля, которые остановились на обочине по пути в деревню (Кафр-Ниима, к северо-западу от города Рамаллаха). В ответ войска открыли огонь по нападавшим", − говорится в сообщении.
 
По данным израильской армии, двое палестинцев были "нейтрализованы", третий "легко ранен".
 
О наличии пострадавших с израильской стороны пока не сообщется.
 
Израильские военные обстреляли авто атаковавшего палестинца
 
Напомним, в конце января израильские военные арестовали 16 палестинцев и изъяли у них огнестрельное оружие.

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Источник: korrespondent.net

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