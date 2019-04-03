Итоги 03.03: Задержание в Крыму и снос монумента

В Крыму задержали архиепископа ПЦУ

На автовокзале Симферополя российские силовики задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента, который собирался посетить судебное разбирательство по делу арестованного в РФ украинца Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Как сообщил сам Климент, сначала правоохранители обвинили его в краже церковного имущества, а затем − в оскорблении чести и достоинства полицейских. Свое задержание он расценивает как попытку воспрепятствовать поездке к Грибу.

Вечером 3 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что правоохранители отпустили архиепископа, не обнаружив никаких правонарушений.

Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Новый американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon, который принадлежит компании SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции.

Как отметили в NASA, это первый космический корабль, построенный и управляемый частной коммерческой компанией, который пристыковался к МКС.

Во Львове снесли Монумент славы

Во Львове с третьей попытки снесли 30-метровую стелу Монумента славы, которая была расположена на улице Стрыйской.

В Эстонии состоялись парламентские выборы

В Эстонии прошло голосование на парламентских выборах. Победу одержала оппозиционная партия Реформ, которая может рассчитывать на 34 парламентских мандата.

Правящая Центристская партия стала второй и получит 26 мандатов, а оппозиционная Консервативная народная партия может рассчитывать на 19 мест в парламенте.

В Румынии требовали отставки министра юстиции

В Бухаресте тысячи протестующих требовали отставки министра юстиции и выразили поддержку бывшему главному прокурору Управления по борьбе с коррупцией Лауре Кодруца Ковеши.

Финдиректор Huawei подала в суд на власти Канады

Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую ранее задержали в Канаде, подала в суд на федеральное правительство страны, агентство пограничных служб (CBSA) и королевскую канадскую конную полицию в связи с нарушением ее конституционных прав.

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Источник: korrespondent.net