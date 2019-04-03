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04. 03. 2019

Под Тернополем в реке утонул четырехлетний ребенок

В Тернопольской области правоохранители нашли в реке тело четырехлетний ребенка, который накануне пропал без вести. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции вечером в воскресенье, 3 марта.

Инцидент произошел в селе Смыковцы Тернопольского района. Ребенка нашли в реке без сознания.

Медики пытались реанимировать ребенка, однако вернуть к жизни его не удалось. Обстоятельства смерти ребенка выясняются.

По предварительным данным, мальчик пропал, пока родители хлопотали по хозяйству.

Накануне в Голосеевском районе Киева нашли труп новорожденной девочки в пакете. Правоохранителям удалось задержать мать ребенка.

Ранее в аннексированном Крыму произошел пожар в городе Севастополе. Погиб трехлетний ребенок в квартире жилого дома на улице Терлецкого.

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Источник: korrespondent.net

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