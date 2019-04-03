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04. 03. 2019

В Рио-де-Жанейро проходит традиционный карнавал

В Рио-де-Жанейро традиционно 1 марта мэр города передал ключ королю карнавала, что и знаменовало начало веселого народного праздника. Из-за карнавала всю неделю центральные улицы города будут парализованы. Об этом пишет Reuters.

Программа мероприятия делится на две части - народный карнавал, в котором принимают участие любители. И официальная часть - соревнование лучших школ самбы со всей Бразилии.

В город приехало более миллиона туристов, чтобы посмотреть на величественный карнавал.

Cмотрите фотогалерею: В Рио-де-Жанейро проходит традиционный карнавал

Напомним, в прошлом году карнавал в Рио начался 9 февраля.

На карнавале в Рио-де-Жанейро опробуют систему распознавания лиц

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Источник: korrespondent.net

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