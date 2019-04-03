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04. 03. 2019

На Донбассе за сутки девять обстрелов, ранен боец

За минувшие сутки подразделения сепаратистов девять раз обстреляли позиции ВСУ. Во время обстрелов 10 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранение получил один военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 4 марта.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг дважды обстрелял украинские позиции: из минометов калибров 120 и 82-мм – в районе Водяного; из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты совершили семь обстрелов позиций подразделений ООС: из минометов калибра 120-мм – вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Хутор Вильный; из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов – около Новолуганского; из минометов 120-го и 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Попасной; из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лобачева; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Крымского.

"Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств", – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, два сепаратиста были уничтожены, один ранен. Также был сбит один БПЛА типа Орлан-10.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял из минометов калибра 120-мм позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное. Потерь среди наших защитников нет", – добавили военные.

Напомним, 3 марта в зоне проведения ООС было зафиксировано семь обстрелов сепаратистов. Ранение получил один военнослужащий.

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Источник: korrespondent.net

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