В Николаеве военный попал в аварию

В Николаеве на пр. Героев Сталинграда утром в понедельник, 4 марта, водитель мопеда врезался в Chevrolet Lacetti. Об этом пишут Новости N.

Отмечается, что оба транспортных средства двигались по проспекту со стороны Ингульского моста в направлении Терновского кольца. Перед остановкой водитель автомобиля притормозил в общем потоке транспорта, и в этот момент в транспортное средство на полном ходу врезался мопед.

От удара водитель мопеда влетел в заднее стекло автомобиля.

Пострадавшего госпитализировали.

Сразу после аварии военнослужащий рассказал водителю автомобиля, в который он врезался, что очень торопился на службу.

Транспортные средства в результате ДТП получили механические повреждения, мопед - значительные.

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Ранее в аварии в Ровно погиб Андрей Берташ, руководитель союза участников АТО Горынь.

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Источник: korrespondent.net