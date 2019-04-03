Лента RSS
Подписаться на ленту
04 марта 2019, понедельник, 11:43
+7°C
Завтра +6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
04. 03. 2019

В Николаеве военный попал в аварию

В Николаеве на пр. Героев Сталинграда утром в понедельник, 4 марта, водитель мопеда врезался в Chevrolet Lacetti. Об этом пишут Новости N.

Отмечается, что оба транспортных средства двигались по проспекту со стороны Ингульского моста в направлении Терновского кольца. Перед остановкой водитель автомобиля притормозил в общем потоке транспорта, и в этот момент в транспортное средство на полном ходу врезался мопед.

От удара водитель мопеда влетел в заднее стекло автомобиля.

Пострадавшего госпитализировали.

Сразу после аварии военнослужащий рассказал водителю автомобиля, в который он врезался, что очень торопился на службу.

Транспортные средства в результате ДТП получили механические повреждения, мопед - значительные.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве военный попал в аварию

Ранее в аварии в Ровно погиб Андрей Берташ, руководитель союза участников АТО Горынь.

В Николаеве военные погибли в ДТП

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Моя супер способность - знать, когда надо кивнуть в разговоре, который я не слушаю.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.