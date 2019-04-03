В Николаеве на пр. Героев Сталинграда утром в понедельник, 4 марта, водитель мопеда врезался в Chevrolet Lacetti. Об этом пишут Новости N.
Отмечается, что оба транспортных средства двигались по проспекту со стороны Ингульского моста в направлении Терновского кольца. Перед остановкой водитель автомобиля притормозил в общем потоке транспорта, и в этот момент в транспортное средство на полном ходу врезался мопед.
От удара водитель мопеда влетел в заднее стекло автомобиля.
Пострадавшего госпитализировали.
Сразу после аварии военнослужащий рассказал водителю автомобиля, в который он врезался, что очень торопился на службу.
Транспортные средства в результате ДТП получили механические повреждения, мопед - значительные.
Cмотрите фотогалерею: В Николаеве военный попал в аварию
Ранее в аварии в Ровно погиб Андрей Берташ, руководитель союза участников АТО Горынь.
В Николаеве военные погибли в ДТП
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость