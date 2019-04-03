В Кении разбился вертолет с туристами из США

На севере Кении потерпел крушение вертолет с американскими туристами на борту. Погибли пятеро человек - четверо американских туристов и местный капитан. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает Standard Digital.
Тела погибших нашли утром.
По данным СМИ, борт принадлежал президенту Кении Уильяму Руто. За штурвалом вертолета был официальный пилот главы африканского государства Марио Магонга.
Ранее в Кашмире потерпел крушение транспортный вертолет Ми-17 ВВС Индии.
Также ранее в Алжире разбился военный вертолет, погибли два пилота.
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Источник: korrespondent.net
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