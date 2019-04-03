Лента RSS
Подписаться на ленту
04 марта 2019, понедельник, 11:37
+7°C
Завтра +6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
04. 03. 2019

В Кении разбился вертолет с туристами из США

На севере Кении потерпел крушение вертолет с американскими туристами на борту. Погибли пятеро человек - четверо американских туристов и местный капитан. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает Standard Digital.

Тела погибших нашли утром.

По данным СМИ, борт принадлежал президенту Кении Уильяму Руто. За штурвалом вертолета был официальный пилот главы африканского государства Марио Магонга. 

Ранее в Кашмире потерпел крушение транспортный вертолет Ми-17 ВВС Индии.

Также ранее в Алжире разбился военный вертолет, погибли два пилота.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Моя супер способность - знать, когда надо кивнуть в разговоре, который я не слушаю.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.