В Кении разбился вертолет с туристами из США

На севере Кении потерпел крушение вертолет с американскими туристами на борту. Погибли пятеро человек - четверо американских туристов и местный капитан. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает Standard Digital.

Тела погибших нашли утром.

По данным СМИ, борт принадлежал президенту Кении Уильяму Руто. За штурвалом вертолета был официальный пилот главы африканского государства Марио Магонга.

Ранее в Кашмире потерпел крушение транспортный вертолет Ми-17 ВВС Индии.

Также ранее в Алжире разбился военный вертолет, погибли два пилота.

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Источник: korrespondent.net