Лента RSS
Подписаться на ленту
04 марта 2019, понедельник, 11:33
+7°C
Завтра +6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
04. 03. 2019

На границе Индии и Пакистана произошла трехчасовая перестрелка

Военые Индии и Пакистана возобновили обстрелы на линии контроля в регионе Кашмир. Об этом сообщает Times of India в понедельник, 4 марта.

В Минобороны Индии утверждают, что ночной обстрел со стороны Пакистана из минометов и стрелкового оружия продолжался более трех часов. В свою очередь индийская армия вела ответный огонь.

"Индийская армия ответила решительно и эффективно", – сказал спикер военного ведомства.

В настоящее время о жертвах и пострадавших не сообщается.

Накануне стало известно, что в результате обоюдных обстрелов в Кашмире погибли 11 человек.

Напомним, отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отвергает все обвинения. Инцидент осложнили и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Моя супер способность - знать, когда надо кивнуть в разговоре, который я не слушаю.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.